[BLOG:] Necesidad de presencia mediática

Este mes tuve la gran oportunidad de viajar a Costa Rica a la boda de unos mejores amigos. Desde nuestra llegada fuimos recibidos con detalles únicos de parte de los novios, pero lo más lindo de todo -mi parte favorita al menos- fue la boda en sí.

Durante la misa me tocó sentarme al extremo externo de las bancas, lo que limitaba bastante mi visión, sumando además mi estatura corta en comparación a los demás invitados, así que no me molesté en intentar tomar fotografías. Sin embargo, esto me dio la oportunidad de evidenciar la gran dependencia que tenemos en la tecnología. Al comenzar la entrada del cortejo nupcial se inició una secuencia de aparición de teléfonos móviles. Todos buscando la aplicación correcta para tomar fotografías, videos, “stories”, “snaps” y qué se yo. Si ya era mi visión limitada, se imaginarán entonces.

Fue aún más impactante para mí darme cuenta que fácilmente hubiese sido uno de ellos. Estamos dejando que las redes sociales se incrusten en nuestras necesidades básicas. Concluyo esta anécdota con dos interrogantes para incentivar un poco de reflexión: ¿creen que necesitemos la presencia en las redes sociales para evidenciar nuestra presencia? ¿O será solamente una manera de sentirnos involucrados?

Andrea Bazant Sol

Coach Personal Certificada / PNL & Psicología Social

www.abslifecoach.com @ABSLifeCoach

Facebook, Twitter e Instagram