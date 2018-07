[BLOG:] Racional versus emocional

Me encontré hace poco en una plática en la que debatíamos qué era más importante, si nuestro lado racional o emocional. Para mi sorpresa, con quien estaba dialogando me dijo que lo emocional no era relevante y que creía que lo importante era ser racional. Hablemos ahora acerca de la importancia que tiene su equilibrio en nosotros.