BMW hace caso omiso de las amenazas de Trump

Las amenazas de Donald Trump de castigar a BMW con elevados aranceles a la importación si abría una nueva fábrica en Mexico no han acobardado al fabricante alemán. Peter Schwarzenbauer, miembro del comité de administración de BMW, confirmó que el plan sigue adelante.En el 2019, la fábrica abrirá sus puertas en San Juan de Potosí, y estará dedicada a fabricar el nuevo modelo de la Serie 3. La fábrica recibirá los motores y los cambios de marchas de Alemania, pero el resto del vehículo se ensamblará en su totalidad en México, creando 1.500 puestos de trabajo especializado.A Trump no ha debido gustarle que esos puestos de trabajo hayan recalado en México.En una entrevista al diario alemán Bild, el presidente electo de Estados Unidos dijo: “Le diría a BMW que se olvide si quieren construir una fábrica en México y quieren vender autos en los Estados Unidos sin una tasa del 35%”.Esta no es la primera vez que Trump lanza una amenaza semejante a un fabricante de automóviles.