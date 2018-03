BMW i Inside Future, adelantando el habitáculo del futuro

Lee también

El CES de Las Vegas siempre suele estar lleno de novedades a nivel tecnológico. En el apartado automovilístico, uno de los que más ha sorprendido es el BMW i Inside Future, un prototipo de la marca alemana que muestra como podría ser el interior y la tecnología de sus vehículos en el futuro. El exterior en este caso es lo de menos, porque como podemos ver se trata de un diseño irracional que carece de puertas, parabrisas o techo.Este futurista prototipo cuenta con la tecnología BMW HoloActive Touch, una interfaz de control gestual parecida a la que ya está disponible en los Serie 7 y nuevo Serie 5, aunque más avanzada. Concretamente sería una evolución diseñada para la próxima generación y ya no solo serviría para subir el volumen o coger una llamada. Habrá funciones avanzadas e incluso no será necesario tocar la pantalla con los dedos.Todo el salpicadero se convierte en una pantalla flotante que muestra toda la información a color. En la consola central habrá una especie de tablet que será capaz de simular el contacto con nuestros dedos. Aunque no se toque, leerá las huellas dactilares con un sistema de ultrasonidos y llegará una pequeña vibración que emula el contacto. Así no hace falta mover mucho el brazo para llegar a la pantalla y además esta desaparece si no se usa.Un detalle llamativo es un sistema de sonido personalizable que permite reproducir sonidos distintos a cada pasajero. Sobra decir que el BMW i Inside Future ha sido concebido como un vehículo autónomo, aunque por lo menos mantiene el volante, dando la opción a una conducción manual. En los próximos años, se verá si algunas de estas tecnologías llegan a buen puerto y terminan en vehículos de producción.