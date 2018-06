¡Bella salvadoreña! Así es Marisela de Montecristo, la representante de El Salvador en Miss Universo 2018

Además de ser la primera salvadoreña en haber ganado el título de Nuestra Belleza Latina, en el 2013, ser presentadora en Univisión, modelo en “Sábado Gigante” y protagonista en el video musical “Fun” de Pitbull, Marisela de Montecristo, la joven salvadoreña originaria de Olocuilta, es la representante de El Salvador en Miss Universo 2018. ¿Quieres conocer más sobre su vida y trayectoria?

Cuando tenía tan solo 10 años, Marisela dejó el país para reunirse con su mamá, que la tuvo que dejar a sus tres años de edad para buscar una vida mejor en Estados Unidos. Fue ahí donde se interesó por el certamen de belleza Nuestra Belleza Latina, ya que a su mamá le encantaba verlo.

Después de siete años consecutivos de ser espectadora de este concurso, Marisela se arriesgó a participar a pesar de no tener experiencia en el modelaje y de ir en contra de su deseo de tener una profesión, pues llevaba un año y medio estudiando para ser dentista.

“Es como una intuición, algo que uno siente por dentro, que le apasiona, pero no lo puedes hacer porque tienes la mentalidad que debes tener una carrera sólida que sabes que te va a dar frutos en un futuro. Entonces estaba indecisa, pero al final de cuenta, me decidí por intentarlo”, indica.

Fue así como participó en Nuestra Belleza Latina 2013 y se convirtió en la primera salvadoreña en lograr este título, rompiendo un récord con más de 10 millones de votos. “Cuando me comprometo con algo, lo hago y trato de hacerlo lo mejor que pueda, aunque no tenga las herramientas o la preparación. Nunca me dio pena mostrar mi realidad, dónde crecí, de dónde vengo, mis raíces, mi familia y eso como que enamoró mucho al público, mi transparencia”, asegura.

Coronarse como reina de ese certamen le abrió muchas puertas pero, sobre todo, le brindó el cariño y apoyo del público, que la animó constantemente para que participara en Miss Universo, pero fue hasta este año que se decidió por hacerlo. “Desde pequeña miraba los certámenes de belleza, pero nunca pensé que yo podía llegar a ese nivel o a estar en un escenario y tener una corona. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, siento que es hoy, es este año, por eso voy a poner de mi parte para resaltar en Miss Universo”.

Además de retomar su carrera de Comunicaciones, que ha dejado a medias, y seguir con sus clases de actuación para alcanzar su meta de destacar en Hollywood, esta joven salvadoreña también está decidida a ganar Miss Universo 2018. ¡Toda una mujer multifacética! “Es bueno saber de todo, estar en diferentes facetas, porque nunca se sabe cuándo va a llegar una oportunidad para estar de repente en un programa de televisión o una película, entonces uno tiene que estar listo para la oportunidad. Quiero terminar mis estudios y seguir adelante”, agrega.

¡No tenemos duda de que Marisela pondrá en alto el nombre del país en Miss Universo!