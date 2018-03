Beneficios del yogurt en vacaciones

Disfrutar del calor de la playa, recrearse en la belleza natural de montaña o quedarse en casa, no importa el lugar, siempre será adecuado acompañarse de un delicioso alimento nutritivo. El yogurt es esa bebida que complementa cada instante y que no debe faltar. “Degustar de un yogurt de piña colada, aloe vera, fresa y papaya es saludable para esta temporada de vacaciones. Estos contienen frutas antioxidantes y nos garantizan una buena hidratación y nutrición”, explicó Mónica Méndez, nutricionista y jefe del Instituto de Nutrición YES (INYES).

Para divertirse y mantenerse saludable durante estos días de asueto, especialistas en el tema de nutrición brindan cinco consejos para practicarlos en este verano.

1. Consumir productos fríos. Para este verano incluir una cadena de fríos en la hielera es ideal. De esta manera los alimentos se conservan, garantizando sus propiedades. Por ejemplo: paletas saludables, elaboradas a base de yogurt. 2. Planificar un menú. Preparar una lista previa de los alimentos saludables a consumir en esta temporada es lo adecuado. 3. Ingerir líquidos. Agua pura, jugos naturales y el consumo de yogurt son indispensables para la hidratación que el cuerpo necesita. 4. Alimentarse con frutas y verduras. La importancia de nutrirse con frutas y verduras es porque estas son fuentes de fibras y vitaminas naturales. 5. Salir a caminar. Se trata de evitar el sedentarismo. Caminar un poco ayudará al cuerpo a mantenerse en forma.

La receta

“Dale un giro de sabor a tu verano con yogurt YES” es una recomendación más de los especialistas en nutrición. “Queremos que nuestros clientes conozcan nuevas formas de consumir yogurt, más allá de las preparaciones tradicionales como complemento al desayuno o snack”, explicó Lissie Aguilar, jefe de mercadeo de Lactolac.

Antes de irse a su destino turístico incluya en su lonchera de verano esta refrescante receta mulitibeneficios. Prepare un Smoothie de fresa reuniendo los siguientes ingredientes: Yogurt YES 200 ml sabor fresa, ocho moras de refresco, media taza de jugo de naranja, dos hojas de hierbabuena, una cucharadita de miel de abeja, un cuarto de cucharada de canela en polvo y además hielo al gusto. Para su preparación, únicamente licúe todos los ingredientes. Posteriormente sirva. y consúmalo frío.

“Invitamos a nuestros consumidores a acercarse a su supermercado favorito a degustar en nuestro oasis de verano. Estaremos mostrando nuestra recetas de temporada al instante. Además, estaremos en la semana de vacación en rutas costeras, como el Puerto de La Libertad y Costa del Sol, brindando nuestras mejores recetas nutritivas”, comentó, Lissie Aguilar, jefe de mercadeo de Lactolac.

Recetas para el verano

- Frescas paletas de yogurt: Deposite Yogurt YES cremoso (sabor fruta al fondo o de su preferencia) en moldes de paletas. Coloque un “palito” de madera en el centro y deje congelar durante la noche. Disfrútelo al día siguiente.

- Smoothie de aloe vera y apio: Licúe yogurt de aloe vera, un cuarto de taza de apio picado, media taza de jugo de naranja, dos hojas de hierba buena, una cucharadita de miel de abeja, un cuarto de cucharada de canela en polvo y hielo al gusto. Posteriormente, disfrute al instante.