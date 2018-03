CE multa con 155 millones a seis proveedores de componentes para automóviles

Lee también

La Comisión Europea (CE) ha impuesto una multa de 155 millones de euros a seis proveedores de aire acondicionado y refrigeradores de motor para automóviles por asociarse en cuatro cárteles, informó hoy el Ejecutivo comunitario.Las empresas afectadas son las japonesas Panasonic, Denso, Calsonic y Sanden, la francesa Valeo y la alemana Behr, que participaron en uno o más de los cuatro cárteles que se dedicaban al suministro de sistemas de aire acondicionado y refrigeradores de motor a fabricantes de vehículos en el Espacio Económico Europeo (EEE), precisó Bruselas.Los seis proveedores reconocieron su intervención en los acuerdos para manipular el mercado y accedieron a pactar para resolver el caso, aunque Denso reveló la existencia de tres cárteles y vio rebajada su sanción en 287 millones de euros.Del mismo modo, Panasonic dio a conocer la existencia de un cártel y evitó la multa de la Comisión, que habría ascendido a 200.000 euros.En total, Sanden deberá pagar 64,6 millones de euros, frente a los 62,1 millones de Behr, los 26,7 millones de Valeo, los 1,7 millones de Calsonic y los 322.000 euros de Denso.Las empresas sancionadas coordinaban precios o mercados, e intercambiaban "información sensible" para proveer componentes de climatización y de refrigeradores de motores a compañías como Audi, BMW, Suzuki, Mercedes, Renault, Volvo y Nissan.Esa coordinación, que finalizó en 2009, se produjo en reuniones trilaterales en Europa en el caso de uno de los cárteles, y mediante encuentros bilaterales, correos electrónicos y llamadas en Japón y el Viejo Continente en los demás supuestos."La decisión de hoy subraya que no aceptamos cárteles que afectan al mercado europeo, allá dónde se encuentren y cómo sea que están organizados", declaró la comisaria de Competencia Margrethe Vestager, quien durante una rueda de prensa recalcó que los cárteles también han actuado en Asia y que las autoridades japonesas están investigando los casos.Igualmente, la política danesa reveló que Bruselas colaboró con las autoridades estadounidenses en las indagaciones.En la imposición de las multas, la Comisión tuvo en cuenta el valor de las ventas en el Espacio Económico Europeo que lograron los miembros de los cárteles, la naturaleza de la infracción, su alcance geográfico y su duración, que no supero los cinco años en ninguno de los cuatro casos.Behr, Calsonic, Denso, Sanden y Valeo obtuvieron reducciones en sus sanciones por cooperar con la investigación de la Comisión.El Ejecutivo comunitario aplicó una rebaja del 10 % adicional ante el reconocimiento de las empresas de haber participado en los cárteles.