CLAVES PARA MANTENER UNA BUENA POSTURA EN EL TRABAJO

Las actividades que realizamos durante el día provocan que adoptemos una mala postura que con el tiempo pueden llegarnos a causar hernias discales y una mala alineación corporal.El lugar donde pasamos más tiempo es en nuestro puesto de trabajo, por esta razón es importante que el respaldo de la silla esté totalmente recto para adoptar una postura cómoda.Una buena postura mantiene el cuerpo alineado y estable con el menor gasto de energía. Para conseguirlo es importante lograr que la columna vertebral se mantenga sin ninguna desviación lateral y no se encorve. Es recomendable sentarse en el borde de la silla para mantener la espalda derecha y evitar que pueda reclinarse relajadamente en el respaldo.Los hombros deben mantenerse relajados, colocar las manos a la altura de la mesa, crear con los codos un ángulo de 90 grados con el cuerpo y poner los pies rectos en el suelo para no cargarlos mucho. Por otra parte no es bueno cruzar las piernas durante mucho tiempo, ya que obstruye la circulación y causa piernas hinchadas o venas várices.Es importante levantarse cada cierto tiempo para estirar las piernas y relajar la espalda. Puedes aprovechar para tomar un café con algún compañero, hacer una llamada o dar una vuelta y descansar un poco.De esta manera conseguirás que tu sistema nervioso se despeje y aguantar más tiempo sin cruzar las piernas o escurrirnos en la silla de la oficina, sobrecargando peligrosamente la zona lumbar.