Cantante puertorriqueño Lary Over busca a su padre salvadoreño. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las madres solteras?

Los retos que tienen que pasar muchas mamás solteras para sacar adelante a sus hijos también están presentes dentro de la farándula. Tal es el caso de la madre de Lary Over, un popular cantante del género trap latino que en el pasado show de “Don Francisco te invita” rompió en llanto, pidiendo ayuda para encontrar a su padre salvadoreño.

“Quiero aprovechar las cámaras para hacer un llamado (a su padre)... Acá tienes a un hijo, no importa lo que pasó en el pasado, yo te amo. No te conozco, nunca te he visto, pero sé que eres de El Salvador”, mencionó el cantante durante una entrevista con Don Francisco.

Mejor conocido como “Wason” por su público, Lary aprovechó a dar el nombre de su padre frente a las cámaras: Ramón Rodríguez Sánchez. “Quiero que sepas que te estoy buscando”, declaró.



Lary compartió con el público que él se había criado con su mamá y abuela, como suele suceder en muchas familias afectadas por la ausencia paterna. Si eres una mamá soltera que lucha día a día por sacar adelante a sus hijos, de seguro has tenido que enfrentar alguno de estos retos:

- Atravesar el duelo de la ruptura amorosa, de la muerte del padre del niño o del abandono del mismo.

- Dejar atrás las culpas, prejuicios y estigmas que implica criar un hijo en soltería.

- Buscar autonomía económica. Esto implicará esforzarte el doble por la crianza de tu hijo. No se trata de rechazar la ayuda que te ofrezcan, pero sí de que no dependas al 100 % de alguien más.

- Hablar con sinceridad y con sensatez a los hijos. Si decidiste ser madre soltera, si te divorciaste, si el padre los abandonó, explicarle a tu hijo con la verdad cómo y por qué se dieron las cosas, sin quitar detalles ni agregar nada.

- Reconocer que no se puede ser también el papá de los hijos. Eres la madre del niño y es un error muy común cargar con la obligación de ser madre y padre al mismo tiempo, pues aunque cumplas uno que otro rol paterno, no podrás sustituir emocionalmente a un papá.

- Hacer tiempo para ti misma. Procura generar espacios de descanso y diversión personal para contrarrestar la sobrecarga de trabajo; permite que tu familia te ayude, para descansar en algunas ocasiones.

Ser madre soltera no resulta fácil, cada día trae sus propios desafíos. Esta labor tiene de todo un poco, pero te deja la satisfacción de haber puesto todo de ti en la crianza de tu hijo.

Video: Telemundo