Carlos Sainz: "Tendré alguna opción de podio, pero hay que ser pacientes"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) aseguró este jueves, en una rueda de prensa antes del inicio de la temporada, que esta campaña espera "tener alguna opción" de subirse al podio, pero pidió ser "muy pacientes" ya que para lograrlo tendrán que darse muchos factores.

"Cuando tenga que ser, será. Esta temporada voy a tener alguna opción, no hay que negarlo, hay siempre dos o tres carreras al año donde se abren las nubes, empieza a llover, hay tres choques, te pones cuarto y si lo haces rematadamente bien puedes hacer un podio. Pero es un caso especial y necesitas muchos factores para que salga", explicó Sainz en una comparecencia ante los medios.

El piloto madrileño de 23 años recordó que la temporada pasada el único monoplaza que logró acabar entre los tres primeros fuera de los equipos Mercedes, Ferrari y Red Bull fue el Williams-Mercedes del canadiense Lance Stroll en el circuito de Bakú (Azerbaiyán), lo cual muestra la dificultad de entrar en el podio si no se forma parte de uno de los tres conjuntos punteros.

"Hay que ser muy pacientes, saber que eso se puede dar, pero que es difícil. Stroll tenía un motor Mercedes en Bakú, que eso ayuda. El podio me apetece a mí más que a vosotros, pero prefiero tener un año bueno, el 95% de las carreras a tope, que una carrera y un podio", añadió.

Carlos Sainz, hijo del bicampeón del mundo de rallyes y del Dakar del mismo nombre, comenzará el próximo 23 de marzo en el Gran Premio de Australia su cuarta temporada en la categoría reina del automovilismo, la primera desde el inicio con Renault, donde llegó para las últimas cuatro carreras de la temporada, procedente de Toro Rosso.

En la escudería francesa será uno de los pocos pilotos junto con los de Mercedes y Ferrari que cuenten con un coche elaborado íntegramente por el equipo, tanto el motor como el chasis, un aspecto que Sainz nota y por lo que le hacía "particular ilusión" ir a Renault.

"Personalmente creo que Mercedes es el rival a batir, Ferrari y Red Bull van a estar cerca, no sé cuánto de cerca, pero les van a incordiar. A partir de ahí veremos qué es lo que pasa, no puedo predecirlo pero creo que va a haber rivalidad y no va a ser un paseo", argumentó Carlos Sainz, en una comparecencia en el circuito de karts Carlos Sainz Center en Las Rozas (Madrid).