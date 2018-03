Carta editorial

Lee también

Para que la justicia termine de llegar, haría falta primero acomodar un buen colchón de memoria histórica. Hace falta que el pasado ocupe su lugar como maestro. En este marco, las oficinas de Tutela Legal fueron por mucho tiempo el lugar en el que se tomaban medidas para evitar que la impunidad acabara por borrar los testimonios de las violaciones a los derechos humanos.Un giro en la forma en la que la Iglesia católica quiere que este lugar funcione ha alejado esos valiosos archivos de quienes quieren usarlos para fortalecer procesos jurídicos. Este es el reportaje elaborado por el periodista Moisés Alvarado.El personal que estaba en la anterior Tutela Legal ha formado otra oficina en donde, bajo el nombre de María Julia Hernández, se brinda apoyo a personas que buscan que sus demandas progresen. La asistencia se ha concentrado en los casos relacionados con la guerra y con la derogación de la Ley de Amnistía.Nunca ha dejado de ser importante el acompañar estos procesos que pretenden reducir la enorme carga de impunidad que cada vez crece más en este país. Resolver estas deudas no debería involucrar cuestiones de política o credo, sino que solo deberían perseguir que quien cometió actos que violan la ley sean reconocidos y sentenciados.La historia no solo es para consulta. Una historia plagada de injusticias e impunidad hereda a la sociedad traumas, dolor y la incapacidad de reconciliarse consigo misma. Todos merecemos saber qué ha pasado durante el pasaje de la guerra civil, pero además merecemos saber que quien lo hizo ha recibido el tratamiento señalado en las leyes. Una de las primeras barreras antes de atentar contra otros es la certeza de que hay instituciones que persiguen los delitos y que siempre habrá gente que no olvida y las hace funcionar.