Carta editorial

Lo que se lee en el reportaje que abre esta edición es la necesidad suprema de hacer transparente la gestión pública. A lo largo de la historia de este país ha habido muy pocos intentos por involucrar a la ciudadanía en la manera en la que se invierte y se mueve el dinero público. No ha habido una gestión efectiva para aumentar el interés de la gente en la manera en la que los gobiernos trabajan desde un punto de vista técnico. Solo los escándalos hacen volver la mirada hacia los aspectos administrativos, y no, no es lo correcto.

