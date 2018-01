Claves para construir su marca personal en el 2018

El concepto de “marca personal” consiste en considerarse uno mismo como una marca, que al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales.

“Lo que me hace diferente es mi propia marca personal. Las competencias y habilidades totalmente diferentes que tenga y me distingan de los demás. Se refiere a la forma de cómo yo me voy a comportar, cómo voy a trabajar o cómo me voy a comprometer, e incluso cómo me voy a vestir. Todo esto juega un papel importante”, explica Tania Arita, gerente regional Caribe y Centroamérica de Manpower.

La marca personal relaciona quiénes somos, qué hacemos y qué se percibe de nosotros; todo eso orientado y alineado con unos objetivos concretos. Se puede tener una gran marca personal, pero absolutamente desalineada con lo que se quiere alcanzar. Según expertos, el internet y las nuevas tecnologías han abierto la puerta a todos los profesionales a crear su propia marca y dejar de ser la marca de las compañías.

“Las redes sociales cuentan como marca personal o reputación. A veces la gente olvida las cosas que ha publicado, y en el internet todo queda.

Las cosas que uno ha publicado pueden manchar la reputación del individuo. Un comentario, alguna opinión que ha vertido, pueden incidir en su marca personal. Debemos tener cuidado que nuestra reputación y marca sean lo que queremos vender”, afirma Arita.

Es indispensable construir una marca personal 2.0, que implica tener presencia en distintos medios como en redes sociales, tales como Twitter y LinkedIn; esta última es perfecta para construir su perfil profesional.

Crear un blog también le ayudará a este objetivo, pues le permite subir contenido único y relevante para el público al cual se quiere dirigir. Otra recomendación es hacer “Networking”, que se refiere a ampliar una red de contactos para conseguir más oportunidades de trabajo a través de las redes o asistiendo a conferencias o charlas, pues son un sitio magnífico para ganar exposición frente a otros profesionales y empresas del sector, consolidar su reputación y entablar nuevas relaciones con otros profesionales.

Por último, un detalle muy básico es nombrar su correo electrónico adecuadamente: debe evitar ponerle nombres informales o que no vayan acorde a la imagen que quiere proyectar.

