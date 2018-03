Claves para emprender

Lee también

Iniciar un negocio no es sinónimo de ser emprendedor, un emprendedor real es el que transforma algo ya existente en algo innovador o crea algo totalmente nuevo, ya sea un producto o servicio. Hay dos tipos de emprendedores: los intrapreneur y entrepreneur.Los intrapreneur aplican su talento dentro de una organización y no siempre logran expandir sus ideas de negocio. Los entrapreneur son los que crean sus propias empresas o desarrollan sus propios emprendimientos.Las actitudes necesarias para ser un buen emprendedor son muchas, pero tener objetivos claros es una de las más importantes. Además, se debe ser original e intentar nuevas ideas para obtener frutos a corto y largo plazo.Uno de los principales retos será disponer de energía y fuerza de voluntad para continuar; algunas veces no se lograrán las metas esperadas, pero se debe tener presente que las caídas hacen más fuerte al valiente.Al tomar riesgos se debe aprender a disfrutarlos, puesto que vivir con miedo a fracasar evitará que el plan de negocios funcione. Es primordial ponerle pasión a todo lo que se realice y enfocarse en mejorar cada día más, crear alianzas que beneficien el crecimiento de la marca y expandirse en todas las plataformas posibles que se relacionen con el producto.