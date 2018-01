Coaching y motivación: Las oportunidades se crean

Aunque en estos días estamos siendo testigos de una serie de crisis mundiales que están haciendo mucho ruido en los últimos tiempos, es importante hacer notar que aún en los escenarios más desfavorables siempre existen ganadores.

Usted, ¿en qué contexto se mueve? Tiene que ser en el de los ganadores, y por tanto, debe darse a la cacería de oportunidades.

Como dijo el general Douglas MacArthur: “La oportunidad no sale al encuentro de los que la esperan. La cazan los que salen al ataque”.

No se quede de brazos cruzados, no tome una actitud derrotista, no contamine su mente de pensamientos negativos, no ponga más peros a su vida esperando que le “caiga” una oportunidad o suceda por arte de magia: búsquela.

Comience a “Afilar su sierra”, prepárese, capacítese, lea más, busque más, de un giro de 360° a su vida y véase como el triunfador que es.

Por favor, ¿acaso no se cree triunfador? Pues lo es, desde el hecho que está vivo y más aún si tiene la capacidad de leer esta columna, eso quiere decir que pertenece a un grupo selecto de personas con capacidades de aprender mediante la lectura y el autoconocimiento.

• Ánimo, vea en cada mañana un nuevo horizonte que conquistar, esfuércese, no desista ante la adversidad.

• Inténtelo una y otra vez, llame mil veces, toque diez mil puertas; acérquese a un millón de personas y vuelva a realizarlo hasta hacer realidad su sueño.

• Si ha caído, ¡qué bueno! No lo tome a mal, al contrario, al caer lo único que nos queda es levantarnos, esa es la única opción; no debe quedarse abajo jamás, y por sobre todas las cosas, tenga fe, crea en lo bueno que Dios tiene para usted y prepárese a recibir multitud de bendiciones.

Esta es la oferta laboral de Bolsa de Trabajo para esta semana.