¿Cómo conseguir el trabajo que tanto ha anhelado?

De acuerdo con el máster en Coaching y Programación Neurolingüística (PNL), Mario Ernesto Cañas, para llegar a tener el trabajo que ideó tener desde que inició su proceso de formación profesional, usted debe definir cinco puntos fundamentales:

1. ¿Quién es usted y qué quiere? El primer paso es autoconocerse. Pregúntese en dónde está ubicado en el escenario laboral, hacia a dónde quiere ir, en dónde están sus sueños y con qué herramientas cuenta para alcanzarlos. "No es suficiente tener alta motivación para alcanzar un objetivo, también es importante tener capacidades para hacerlo y eso requiere preparación", apuntó Cañas.

2. ¿Qué tanto conoce el mercado? Haga un listado de empresas que respondan mejor a la meta laboral que usted tiene en mente. Si no tiene claridad en este aspecto, comience a hacer trayectoria en organizaciones de servicios, fundaciones y asociaciones no lucrativas, porque en ellas existe mayor flexibilidad para rotar en diferentes áreas, sin "casarse" con un asignación.



3. No se limite, ¡Pregunte! Más que soñar con la empresa ideal, investigue y conozca a profundidad ese lugar de trabajo: sus valores, su visión, sus objetivos, su estructura y su cultura.

4. No se quede con los brazos cruzados. Escriba qué debe hacer y en cuánto tiempo, de qué personas necesita para alcanzar ciertos objetivos y después trace una línea de tiempo con actividades diarias, metas a corto y mediano plazo. "Por muchos anhelos que se atribuyan a una actividad profesional, sin plan de acción para alcanzar las metas es imposible llegar a lo anhelado", manifestó el experto.

5. Busque aliados. Tener el empleo de sus sueños también está ligado a buscar amigos que lo recomienden para acercarse a ese puesto o empresa que desea. "Identifique dos personas que, de manera regular, orienten sobre los pasos que se usted da a nivel laboral para saber qué mejorar y cómo, y si es el momento de hacer giros profesionales para alcanzar el empleo de sus sueños. Se vale combinar exjefes y compañeros de trabajo o buscar algún asesor en el tema, sin descuidar la red de contactos que debe fortalecerse continuamente", finalizó Cañas.

