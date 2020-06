Con amor, desde cualquier parte del mundo Las cartas de los salvadoreños varados

Ana Carolina Vidales, varada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Viajó por trabajo.

A mis amores Toto, Titi y Yiya, solamente recordarles: Esto también pasará, y no me refiero al virus, ese vino para quedarse. Los inteligentes estamos aprendiendo a conocerlo, manejarlo y convivir con él. Me refiero a los intereses creados, que se aprovechan del virus sin importar el dolor que causan.

Para algo nos quiere Dios en este momento, lugar y circunstancia. Superémoslo con amor, valentía y agradecimiento por los aprendizajes que enriquecen nuestras vidas. No permitamos que nada ni nadie nos robe la paz. Cada día los amo más y estoy más orgullosa de mis tres obras de arte. Mamá.

