Con nuevos autos, Mercedes sigue dominante en la F1

Nuevos reglamentos. Nuevos autos. Pero los resultados son los mismos. Mercedes dominó el lunes la primera sesión de ensayos con miras a la temporada de Fórmula 1 y dejó en claro que los cambios en los reglamentos no parecen haber debilitado a una escudería que ganó 51 de las últimas 59 carreras y los últimos tres campeonatos mundiales.Mientras que Lewis Hamilton se enfocó en correr rápido, su nuevo compañero de equipo Valtteri Bottas se preocupó más que nada de adaptarse al auto.Hamilton salió a la pista por la tarde y logró el mejor registro de la jornada, superando por 0.113 segundos el registro que había conseguido el Ferrari de Sebastian Vettel por la mañana."Seguimos siendo el equipo a vencer", declaró Hamilton, quien agregó que le encanta el nuevo vehículo. "Es el mejor, una versión muy mejorada respecto a la de los últimos años", expresó.Bottas, expiloto de Williams, heredó la plaza que dejó vacante el alemán Nico Rosberg al retirarse en diciembre, cinco días después de ganar el título mundial. El finlandés dio 79 vueltas al Circuit de Barcelona-Catalunya.Solo Vettel y Felipe Massa dieron más vueltas, pero salieron a la pista en los dos turnos y Bottas solo en uno. "Es una gran sensación", expresó Bottas en alusión a su primera experiencia a bordo de un Mercedes."Los ingenieros hicieron un gran trabajo durante el invierno. Llevo solo un mes (con Mercedes), pero lo que he visto es impresionante. Para nosotros lo más importante en este momento es salir a la pista". Bottas dijo que esperaba tener una mejor relación con Hamilton que la que tuvo Rosberg, quien era más un rival que un compañero."Estoy seguro de que vamos a hacer todo lo posible por ayudar al equipo. No vislumbro problemas", afirmó. "No creo que haya un número uno y un número dos. Los dos vamos a buscar resultados, pero hay que trabajar por el bien del equipo".Los rivales de Mercedes esperan que los nuevos reglamentos ayuden a acortar la brecha que hay entre esa escudería y el resto. Pero con excepción de Vettel, nadie pareció haberse acercado. Vettel obtuvo el segundo mejor registro y el brasileño Massa el tercero con un Williams.Massa había anunciado su retiro, pero volvió cuando Bottas se fue de Williams. Mientras Bottas y Vettel daban vueltas en una mañana soleada y seca, McLaren y Red Bull tuvieron un inicio de campaña poco auspicioso.Fernando Alonso pudo dar una sola vuelta con su McLaren, que debió volver a los garajes para resolver problemas de aceite, mientras que Daniel Ricciardo dio apenas cuatro vueltas con su nuevo RB13. Suspendió la sesión por problemas con los sensores, según dijo.Los autos son ahora más anchos, con más agarre y teóricamente más velocidad. El tiempo de Hamilton fue un segundo más bajo que el mejor registro de los ocho días de prácticas del año pasado.Fue incluso más bajo que el registro que la dio la pole position para el último Gran Premio de España, que se corre en el mismo circuito.Algunos pilotos dijeron que los nuevos diseños permiten tomar las curvas más rápido, lo que les exige más a sus físicos."Sin duda que puse a prueba mi estado físico hoy", dijo Hamilton.A pesar del desencanto con su McLaren, Alonso dijo que la F1 "va por el camino indicado".La temporada comienza el 26 de marzo con el GP de Australia.