Conoce a Paola Aguilar: sueña con ser la futura Einstein salvadoreña

A los 11 años Paola Aguilar sueña en convertirse en una gran científica y descubir nuevas teorías en Mecánica Cuántica. Gracias a sus excelentes notas, empeño y mucha dedicación esta peque logró ganarse un puesto en el Programa de Jóvenes Talento de la Universidad de El Salvador y durante un año ha participando en talleres de matemática y biología avanzada. Recientemente estuvo en un campamento de tres semanas llamado Futuros Dirigentes Técnicos Científicos (FDTC) en donde recibió clases de biología, matemática, física y química, y por sus excelentes calificaciones logró el tercer lugar. ¡Felicidades, Paola!

¿Cómo surgió tu interés por la ciencia y la matemática?

Desde pequeña veía a mis papás resolver operaciones matemáticas sin ningún problema y yo quería hacer eso. Así que estudié mucho y poco a poco descubrí otras áreas de la ciencia que también me gustaron.

¿Cuáles son tus materias favoritas?

Química y Biología. Me encanta leer sobre los animales y aprender sobre las reacciones químicas. Aunque otro tema que me gusta mucho es la mecánica cuántica (rama de la Física que explica los fenómenos que ocurren a escalas muy pequeñas), algún día quisiera poder descubir nuevas partículas y átomos que no han sido descubiertos.

¿Tienes un científico o científica al que admires?

Albert Einstein, muchas personas no creían en él porque cuando era pequeño no aprendió a hablar hasta los cuatro años. Eso me motiva a creer que yo también puedo lograr mis metas.

¿Por qué crees que pocas niñas se interesan en la ciencia o la tecnología?

Por los estereotipos, es la misma razón por la que una niña no se atreve a jugar fútbol o boxeo. Desde pequeñas nos dan juegos más hogareños porque creen que somos más débiles o menos inteligentes. Pero eso no es cierto, de hecho hay una niña en Inglaterra que a los 12 años demostró tener un coeficiente intelectual igual al de Albert Einstein y Stephen Hawking.

¿Qué le dirías a los papás de hoy en día?

Que permitan a sus hijos jugar y aprender lo que ellos quieran. Si su hija quiere jugar con carritos y ser mecánica, hay que permitirlo y si quiere convertirse en científica también hay que animarla a lograrlo.

¿Cuál es el mejor consejo que le darías a una niña o niño?

Que se esfuercen mucho, trabajen fuerte y que nunca se rindan. Mis papás siempre me dicen que si hay algo que me cuesta que me esfuerce aún más y que en poco tiempo veré cómo logro superar las dificultades.

Paola tuvo la oportunidad de conocer a la doctora María Isabel Rodríguez, una de las fundadoras del Programa Jóvenes Talento.