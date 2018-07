Conoce a Silvana Zaldívar, la salvadoreña que diseñó un reloj para la marca Fossil y triunfó como diseñadora industrial 

Con tan solo 25 años de edad, Silvana Zaldívar se va abriendo campo en el mundo del diseño industrial. La travesía comenzó después de graduarse de la Escuela Americana de El Salvador, cuando decidió estudiar la carrera de Diseño Industrial en University of Louisiana at Lafayette, en Estados Unidos, centro del que se graduó. Como resultado de un proyecto asignado en su segundo año de universidad en el que le dieron la libertad de elegir un producto de su interés para diseñarlo y ella decidió hacer un bolso que luego de varios dobleces se convierte en clutch.



Luego de las carteras y antes de salir graduada de la universidad, la joven diseñadora deseaba hacer algo más, entonces decidió enviar su portafolio en línea para aplicar a la compañía Fossil Inc. “Yo no tenía un reloj en mi portafolio, pero les gustaron mis carteras, que sí sabía trabajar con cuero, y por eso fue que me contrataron”, señaló Zaldívar, quien realizó su pasantía en el verano de 2014.

Prototipos del reloj que Silvana Zaldívar diseñó para Fossil. Foto: Ricardo Siliézar.

Después de permanecer en Dallas, Texas, en Fossil Inc., y ya graduada, decide ir a buscar su primer trabajo a San Francisco, lugar de la meca del diseño industrial. Consiguió su primer trabajo en Matter donde ganó mucha experiencia en el diseño de relojes con tecnología, rediseñó un aparato para el control del acné del rostro, pero su estadía fue solo de un año, pues le denegaron la visa estadounidense para que se pudiera quedar.

La banda del reloj Fossil que diseñó la salvadoreña es de cuero y es reversible. Foto: Ricardo Siliézar.

Luego de ese episodio regresó a El Salvador cargada de experiencia y conocimiento, por eso decidió aplicar en línea a un trabajo en Londres con la compañía Layer, que es del diseñador industrial exitoso Benjamin Hubert. “Era mi sueño, era la compañía que yo quería y pensaba que jamás me iban a contratar, pero un día salió una plaza y apliqué, la entrevista laboral fue vía skype, y pues al terminarla me dijeron: ‘Queremos verte ya, en dos semanas inicias’. Esa misma tarde compré mi boleto para Londres, agarré mis maletas y me fui”, comenta la joven diseñadora.



Trabajó año y medio en esa compañía, donde aprendió muchísimo y aunque se encontraba más que feliz en Londres, una razón personal la llevó a buscar trabajo en Canadá y desde mayo pasado se encuentra diseñando productos para una empresa en Toronto.