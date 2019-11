Continúa tu formación con honores y excelencia en la UJMD

Aprender y practicar a la vez, para luego destacar con excelencia en cualquier disciplina donde se requiera de sus conocimientos, es importante para que el estudiante alcance el éxito en el ámbito profesional, como también personal. Es por eso, que optar por una educación continua, es sin duda la mejor decisión para que las personas incrementen sus capacidades y aumenten sus oportunidades laborales.

"La educación continua es importante porque permite a las personas estar actualizadas en áreas específicas. El conocimiento ha pasado de evolucionar a revolucionar, el tiempo en el cual nuevos conocimientos se adhieren a distintas áreas del saber es cada vez más corto. Por esa razón, toda aquella persona que busca mantenerse vigente, activa y propositiva en un ámbito profesional se ve en la obligación de estar continuamente capacitándose y adquiriendo nuevas competencias", expresó Juan Carlos Fernández Saca, Decano de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Dr. José Matías Delgado.

La Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) ofrece a sus estudiantes una educación continua orientada a las competencias que se requieren en la actualidad y fomentada en la enseñanza "aprender-haciendo". "La educación continua debe estar diseñada para que las personas aprendan haciendo. La UJMD educa a sus estudiantes para que lleven a la práctica los conocimientos adquiridos, durante su formación continua, a sus entornos laborales y profesionales. Nuestra orientación es eminentemente práctica", agregó el Decano de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la UJMD.

Entre esa amplia variedad educativa que brinda la UJMD a los profesionales interesados en escalar al más alto nivel en temas de especialización se encuentran los diplomados, los cuales están divididos en dos áreas: presenciales y virtuales.

"La Universidad Dr. José Matías Delgado se ha establecido como la institución líder en educación ejecutiva en El Salvador. Contamos con la más extensa y variada oferta de programas de educación continua, tanto presencial como virtual. Esta es una oferta que se adapta a las necesidades de capacitación de las personas y organizaciones, cuya currícula se revisa continuamente", comentó Juan Carlos Fernández Saca, Decano de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la UJMD.

La oferta concreta, como parte de la formación continua, para el semestre 01-2020 que la UJMD brinda es la siguiente: Diplomados presenciales: Accesibilidad para Smart City; Administración de Proyectos con enfoque PMI y Scrum Agile; Administración de Recursos Humanos; Alta Gerencia; Comercio Internacional; Desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles con integración al BackEnd; Diseño de aplicaciones orientado al análisis de datos; Gestión aduanera terrestre y aeroportuaria en el comercio exterior; Interiores Comerciales - Retail Design; Logística, distribución y transporte internacional; Medicina Ocupacional; Prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; Riesgo y rendimiento: reestructuración del capital; Salud y Seguridad Ocupacional y Transformación digital y marketing on line.

Respecto a los diplomados virtuales, como parte de las modalidades de estudio de la UJMD, se encuentran: Aplicación práctica de la investigación científica y análisis científico de redes sociales; Community Manager para instituciones educativas; Community Manager y Social Media; Construcción de instrumentos de medición; Dibujo, perspectiva, luz y sombra; Dinamización de los ecosistemas de emprendedores y Fundamentos de la investigación científica.

Descrita también como un proceso de formación y adquisición de competencias durante toda la vida, la educación continua puede ser cursada en cualquier tiempo. "La edad ha dejado de ser un impedimento para continuar capacitándose, tampoco lo es el espacio si consideramos la amplia oferta de cursos en línea existentes. Basta solo que la persona tenga la voluntad y el interés real para iniciar programas de educación continua", explicó el Decano de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la UJMD.

Su flexibilidad, tanto a nivel curricular como en la adopción de técnicas asociadas al proceso "enseñanza-aprendizaje-evaluación", ha permitido que la educación continua posea una estructura disruptiva en educación superior.

"La educación continua por su naturaleza permite la rápida revisión y actualización de conocimientos y competencias a desarrollar, se adapta con mayor agilidad a las exigencias de las personas, empresas e instituciones; en parte eso se debe a que no se encuentra sometida a regulaciones burocráticas más allá de las que cada oferente pueda autoimponerse; eso no implica que no deba mantenerse la calidad de los programas de educación continua de forma permanente; el cambio continuo no implica desmejorar la calidad académica", manifestó Juan Carlos Fernández Saca, Decano de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la UJMD.

Para el próximo año, la UJMD presentará una oferta de educación continua novedosa y competitiva en el mercado, acercándose cada vez más a la era digital.

"Estamos incursionando en programas para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, generación de ecosistemas para emprendedores y en programas orientados a la industria naranja. Además de presentar programas curriculares actualizados en áreas como aduanas, logística, mercadeo digital, alta gerencia, recursos humanos, entre otros. Toda esta formación para el 2020", reveló el Decano de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la UJMD.

Para mayor información puede llamar al teléfono: 2212-9400 ext. 118, 173 y 279 o escribir al correo electrónico: [email protected]