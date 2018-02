Crea grandiosos outfits con tus zapatillas deportivas

El estilo sport se va a seguir llevando esta temporada junto con una combinación de un outfit con zapatillas. La ventaja que tiene este estilo de zapato es que nos permiten estar cómodas en cualquier lugar. Puedes dar paseos ilimitados sin que te duelan los pies, ir corriendo de un lado a otro porque vas tarde o ir en bicicleta para movilizarte.

Las zapatillas siempre son bienvenidas en los outfits y que mejor que estar a la moda con ellas.

Converse All Star

Pocas zapatillas se han consevado imperturbables al paso del tiempo, tan exitosas como las Chuck Taylor All-Stars. Diseñadas en 1917, fueron popularizadas por Chuck Taylor, jugador de baloncesto, a partir de 1921. Desde entonces el diseño clásico con la punta blanca, apenas ha sufrido algunas variaciones con el paso de las décadas. Hoy hay infinidad de colores. Te preguntarás: ¿cuál es el secreto del triunfo de una zapatillas de lona como las Converse? Son cómodas, planas y un básico fácil de combinar con cualquier outfit, desde el más rockero hasta el más chic, pasando por cualquier tipo de estilo (trendy, hipster, boho, etc.). Además, su imagen se asocia a la eterna juventud, la rebeldía y a lo no formal. Si tienes que apostar por un sólo color, para esta temporada, te recomendamos el blanco.

Nike Air Max

Al prinicipio no eran tan conocidas, pero luego las celebrities del mundo comenzaron a usarlas y las convirtieron en la tendencia del año. Estas zapatillas no solo son muy cómodas, combinan con cualquier prenda para utilizar durante el día. Si te preocupa con qué prenda combinar las zapatillas Nike Air Max deja de hacerlo, ya que van muy bien con shorts, jeans, faldas, vestidos, etc.



New Balance

Al igual que Converse, New Balance fue fundada a principios del siglo XX en Estados Unidos, y, de la misma manera, se orientó desde un primer momento hacia el terreno deportivo. Sin embargo, las modas cambiaron, las zapatillas se convirtieron en un accesorio más del día a día y New Balance goza de creciente popularidad. El éxito de la marca hoy en día nada tiene que ver con el deporte, sino con el hecho de que se pueden usar con cualquier tipo de look.

Acá te dejamos otra ejemplo de cómo usar las zapatillas.