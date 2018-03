¿Cuál es el limpiador facial ideal según tu tipo de piel?

Lee también

La limpieza del rostro es un ritual diario que te ayuda a eliminar todos los residuos que acumulas en esta parte de tu cuerpo y un elemento importante en este proceso es el limpiador facial, el cual tiene que suplir las necesidades de tu piel.Por eso, te decimos qué limpiador facial se ajusta mejor a tu tipo de piel:Piel normal a grasa. Si tu piel es de este tipo, los limpiadores faciales jabonosos son para ti. Estos son los que producen espuma durante la limpieza.Piel seca. Los limpiadores emolientes, que no forman espuma, son los recomendados para quienes tienen piel seca. Si tu piel es de este tipo, puedes usar cremas limpiadoras que proporcionan extrahidratación a tu rostro.Piel grasa o mixta. Los limpiadores en gel ayudan a combatir el aspecto aceitoso de la piel porque mantienen la grasa a raya.Piel sensible. Si tienes piel sensible, elige un limpiador que no contenga fragancia y con pH neutro.Para todo tipo de piel. Un limpiador novedoso y que le va bien a todo tipo de piel es el agua micelar, este producto limpia, tonifica e hidrata.