¡Delicias saludables! Conoce los beneficios de la comida mediterránea

¿Sabías que la dieta mediterránea es considerada una de las más saludables a escala mundial? Esto es así porque se basa en alimentos naturales y frescos como frutas, vegetales, legumbres, cereales, pescado, aceite de oliva como grasa principal y cantidades moderadas de carne, huevos y lácteos. Descubre los beneficios que la comida mediterránea le puede aportar a tu organismo.

Combate la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, además tiene poco aporte calórico y combinándola con actividad física te dará excelentes resultados.

Controla la diabetes. Por ser rica en hidratos de carbono y aceite de oliva, la dieta mediterránea hace que los niveles de glucosa del cuerpo se regulen.

Ayuda a tener buena memoria. Diversos estudios han determinado que la comida mediterránea mejora la función cognitiva, pues incluye alimentos como frutos secos, pescado azul que ayudan a potenciar la memoria.

Si quieres comenzar a incluir este tipo de comida en tu dieta, prueba con esta ensalada cítrica.

Ingredientes

1 remolacha

1 toronja en gajos

1 naranja en gajos

2 tazas de hojas de espinaca

2 cucharadas de nueces caramelizadas

1 cucharada de queso feta

1/4 taza de vinagre de jerez

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de miel de abeja.

Procedimiento

En un horno a 350 °F, colocar la remolacha por una hora envuelta en papel aluminio. Licuar el vinagre de jerez, aceite de oliva, miel de abeja, sal y pimienta. Aderezar la espinaca con la mezcla de vinagre y colocar dentro de un bol. Colocar la remolacha, naranja, toronja, queso feta y nueces caramelizadas sobre la espinaca. Combinar antes de comer, y ¡a disfrutar!

Receta elaborada por: chef Karla Lovo, restaurante KL by Chef Karli, c. c. Las Azaleas, teléfono: 2519-5054, redes sociales: @klbychefkarli.



