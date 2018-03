Desafíos laborales después de los 30 años

Lee también

Más del 50% de las ofertas de empleo son para las personas entre los 25 y 35 años. Más del 30% son para los que tienen entre 36 y 45 años, y un 6% de ofertas son para los de 45 años para arriba.“Definitivamente los estudios concluyen que después de los 35, es más difícil conseguir trabajo. No imposible, difícil. Ya que un joven podrá hacer un trabajo más innovador a un menor costo. Por ende, como especialista en reclutamiento y según mi experiencia, tengo la certeza que no es tanto la edad la que influye en no conseguir trabajo, sino la actitud”. mencionó Rebecca Taylor, máster en recursos humanos y psicóloga.En un ámbito laboral competido, la edad es un factor de discriminación en un mundo donde se debe competir con jóvenes recién graduados, al día de las últimas novedades y además expertos de las nuevas tecnologías. Además iniciarse en el mundo laboral después de los 30 puede implicar desafíos como el equilibrio vida personal-vida profesional, ya que muchas de estas personas ya han formado sus familias.La capacitación constante hará que estas personas superen los desafíos. Es imprescindible la especialización y la formación continua en diferentes áreas que contribuirán a buen desempeño en su trabajo. “Siempre hay que tener en cuenta los puntos fuertes que como trabajador se poseen, tener una madurez emocional es un punto a favor”, mencionó Rebecca.“Asimismo, el tiempo perdido no se recupera y aunque una persona no tenga experiencia laboral, puede tener experiencia de otro tipo. El punto es tener experiencia, porque a los empleadores nos interesa conocer en qué ha estado la persona invirtiendo su tiempo. Muchas veces las mejores experiencias o el conocimiento son adquiridos en otros ámbitos. Como en voluntariados, clases particulares, hobbies e intercambios”, dice Taylor.