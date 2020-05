¿Cómo nace su amor por las artes plásticas?

Desde niña me atrajo crear con mis manos, ideaba cosas y luego las hacía. También recuerdo algunos dibujos que hice en mi adolescencia, los dibujos eran "raros", pero supongo que eran reflejo de la realidad de ese momento. Cuando opté por las artes plásticas, como una carrera, definí mis intereses y me especialicé en la cerámica. Así que, al darme que cuenta en mi cabeza podía estar el conocimiento y en mis manos la habilidad, me alucinó. Ahora puedo decir que la cerámica prehispánica me acerco a eso.

Leer entrevista completa en: "Desde niña me atrajo crear con mis manos"