Dígannos todo

La alternancia en el ejecutivo abrió la puerta para que el derecho de acceso a la información pública se concretara en ley en el año 2011. Atrás quedaron aquellos tiempos en los que el ex presidente Tony Saca afirmaba, sin ruborizarse, que la mejor ley de acceso a la información era la que no existía; sin que think tanks ni gremiales empresariales pusieran el grito en el cielo, como sí lo han hecho a partir de 2009.

Mientras el FMLN fue oposición, su apoyo a este derecho fue incondicional. Pero una vez convertidos en gobierno, lo que antes fue una bandera de lucha se reveló como una especie de amenaza a su gestión de gobierno. Por su parte, una vez fuera del Ejecutivo, ARENA y sus sectores allegados la convirtieron en uno de sus principales estandartes electorales. En resumen: los que antes sí, hoy ya no, y viceversa.

