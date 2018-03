Diseñadora de ascendencia colombiana vistió a Melania Trump

Lee también

Enfundada en un clásico pero elegante vestido negro, el cual utilizó con un abrigo a juego, Melania Trump rindió tributo a la memoria de Abraham Lincoln al visitar ayer el momunento del mismo nombre, para luego asistir al 'Concierto de Bienvenida Hacer Grande a América Otra Vez'.El atuendo fue creado por Norisol Ferrari, de ascendencia colombiana e hija de un herido de guerra. La diseñadora dijo sentirse "honrada" de vestir a Melania Trump, tal como lo afirmó a la revista profesional de la industria de la moda Women's Wear Daily (WWP). Asimismo indicó que espera "podamos ser una nación menos furiosa", en alusión a la evasiva de sus colegas por vestir a la primera dama entrante.Ferrari se negó a decir por quien había votado en las pasadas elecciones presidenciales de noviembre. Muchos diseñadores de moda estadounidenses declararon su abierto apoyo a Hillary Clinton, y la negativa a las políticas del presidente 45 de Estados Unidos, Donald Trump.La elección de Melania probablemente se deba a la duras críticas que ha recibido por privilegiar el uso de marcas europeas en gran parte de su guardarropa.¿Aún no has visto todos los looks que utilizó Melania previo a la ceremonia de investidura presidencial? Echa un vistazo y dinos cuál te pareció más.