El BMW ya tiene rival para el Tesla Model 3

BMW ya ha marcado las trazas de su plan de futuro y estas pasan por volcarse con los vehículos cero emisiones y la conducción autónoma. En esa tesitura, ya ha comenzado a trabajar en su nuevo modelo eléctrico, el i5, cuya llegada al mercado está prevista para 2021, cuando además lanzará su primer coche robotizado.Ian Robertson, responsable de ventas y márketing de la firma germana, ha concretado en declaraciones a AutoExpress algunos detalles sobre este modelo. En cuanto a sus dimensiones, el ejecutivo lo asemeja al Serie 5, pero con un tamaño un poco inferior, lo que le colocaría a medio camino entre el Serie 3 y la berlina mencionada, y como un duro competidor para el Tesla Model 3. Si bien, el vehículo de masas de la firma de Palo Alto cuenta con la ventaja de que, previsiblemente, comenzará a llegar a los clientes en 2018 con lo que el tiempo corre a su favor. BMW, por contra, lleva ya tiempo gestando su plan 'antiTesla'.El diseño, coupé y de cuatro puertas, está basado en el futurista Vision Next 100 Concept con el que la firma de la hélice conmemoró su centenario e introdujo lo que está por venir. Y en lo que al interior respecta, se apuesta por crear un habitáculo espacioso, lo que pasa por "alojar las baterías de tal manera que le dé cierta proporción al interior", afirma Robertson. Estas, además, serán más pequeñas y finas que las actuales y contarán con mayor capacidad.El BMW i5 tendrá también de un nivel 3 de automatización -el vehículo puede circular de forma autónoma, pero el conductor debe estar atento a la conducción y asumir el control del vehículo cuando el sistema lo considere oportuno- y en un futuro evolucionará a los niveles 4 y 5, en los que el conductor no interferirá en la circulación.Cabe recordar que para el desarrollo del sistema de conducción autónoma BMW está trabajando de forma conjunta con Intel y Mobileye, y con Daimler y el Grupo Volkswagen, con quienes se unió para acometer una compra conjunta de HERE y posteriormente compartir datos en la nube. Una asociación que ya ha comenzado a dar sus frutos: BMW pondrá 40 Serie 7 autónomos en las carreteras en la segunda mitad de 2017.El fabricante germano está avanzando a un ritmo vertiginoso hacia el futuro. En la carrera de los coches eléctricos ya se ha asentado como una de las firmas punteras después de haber alcanzado más de 100,000 ventas de sus modelos eléctricos, el i3 y el i8, y en 2017 planea comercializar otros tantos. Así, en 2021 el BMW i5 llegará para apuntillar un negocio que para entonces estará en pleno auge.