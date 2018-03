El CM: figura clave de la empresa ante el público digital

Lee también

Lejos de tomarse a la ligera y restarle importancia al trabajo del community manager (CM), agente responsable de crear, moderar y administrar las comunidades virtuales que abanderan la marca y el nombre de las organizaciones, esta labor tomarse con mucha seriedad y compromiso, sobre todo por el impacto que tiene en su imagen y la relación con sus públicos. Esto implica que los líderes organizacionales deben reflexionar mucho sobre el candidato idóneo para manejar el rostro digital de la marca.El CM no solo está a cargo de transmitir la imagen y la esencia de las empresas, también debe ser el gestor de las comunidades, convirtiéndose en el enlace entre la marca y sus clientes potenciales, quienes reclaman atención y están en constante búsqueda de información y de las propuestas que las empresas que le interesan le ofrezcan.Nadie conoce mejor el comportamiento, las características y los deseos de los seguidores virtuales de una marca que el community manager, incluyendo los horarios en los que están presentes, en los que están más activos, a qué tipo de contenido reaccionan de manera más favorable y a qué son indiferentes. Por esta razón debe ser esta figura la encargada de generar el contenido más idóneo, proyectándose previamente a cumplir una serie de objetivos con la publicación de este, procurando ser empático, útil y atractivo para sus públicos.“Las empresas que solo busquen vender sus productos o servicios sin escuchar a quien se encuentra en el otro lado no tienen buenas perspectivas del futuro; la competencia es mucha y los compradores son infieles”, apuntó Patricia Presmanes, formadora española en marca personal y contenidos digitales, en el blog PuroMarketing.Para la experta, a un CM no le debe faltar la comunicación, la empatía y, por supuesto, la buena ortografía. Un buen CM es un cazador de oportunidades y debe saber cómo explotar las debilidades y malos comentarios emitidos sobre la marca. Debe estar constantemente en la disposición de investigar sobre los cambios y mejoras de la red para crear alianzas estratégicas con líderes de opinión y crear negocios. Debe estar dando informes a la empresa sobre el funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de objetivos con cada una de las comunidades, en las distintas redes sociales que administra para repensar o mejorar las estrategias digitales. Si no hay un control periódico, su trabajo no tiene razón de ser.