El Consejo de PSA aprueba la compra de Opel, según un diario francés

El diario económico de referencia en Francia, "Les Echos", informó hoy de que el Consejo de Vigilancia de PSA Peugeot Citroen ha dado su visto a la compra de Opel, filial europea de General Motors, aunque el grupo francés insiste oficialmente en que las negociaciones continúan."Les Echos" señaló en su web que el consejo de PSA se reunió esta tarde de forma extraordinaria en la sede de la compañía en París para abordar la adquisición de Opel.La operación, que creará un grupo en disposición de fabricar más de cinco millones de coches anuales, debería presentarse de forma oficial el próximo lunes, de acuerdo con las fuentes citadas por el diario.Las conversaciones entre las dos partes se oficializaron el pasado 14 de febrero, forzadas por filtraciones a la prensa.PSA no quiso entrar a comentar hoy las informaciones de uneventual acuerdo, pero por boca de un portavoz insistió en que las negociaciones con General Motors (GM) "continúan" y aunque todavía pueden prolongarse "avanzan por buen camino".Interrogado sobre una reunión de su consejo, replicó que "no hay nada previsto por ahora" y repitió que las discusiones "no han terminado" y que "a día de hoy" no se ha cerrado un acuerdo."Las negociaciones son largas y complicadas", pero al mismo tiempo "avanzan por buen camino", explicó.Después de varios años de grave crisis, en los que tuvo que ser rescatada en parte por el Estado francés, PSA se encuentra en buena salud financiera y en 2016 tuvo 1.730 millones de euros de beneficio, lo que significó casi duplicar los 899 millones obtenidos en 2015.Opel, y la marca asociada Vauxhall en el Reino Unido, sin embargo, atraviesa una situación financiera difícil.