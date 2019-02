¿Ha escuchado usted que "no importa el gobierno que quede, si uno no trabaja, no come"? De seguro lo oyó repetir recién esta misma semana, tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, o lo dijo usted mismo, incluso lo posteó en sus redes, como una forma de afirmar que nuestro bienestar está en nuestras propias manos y que no hay gobierno –o funcionario– que venga y mágicamente nos resuelva la vida.

Leer columna de opinión completa en: El Gobierno sí importa