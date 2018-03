El Salón del Auto de Ginebra abre con grandes interrogantes

Lee también

Los fabricantes de automóviles de Europa enfrentan grandes interrogantes mientras se aprestan a participar en el Salón del Automóvil de Ginebra, que inició este martes a la prensa, mientras siguen tratando de vender automóviles en un mercado europeo ferozmente competitivo.¿Cuál será el impacto de la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea? ¿Qué tan reales son las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar aranceles a ciertas importaciones? ¿Cuáles son las perspectivas para los vehículos eléctricos? Esta mezcla de ansiedad sobre el futuro y la necesidad de comercializar productos recién lanzados marcará la 87 edición del Salón de Ginebra.La exposición inició este martes en el centro Palexpo, al lado del aeropuerto de Ginebra, con dos días para la prensa. Los periodistas harán entrevistas a los directores ejecutivos de las firmas automovilísticas y asistirán a la presentación de los nuevos vehículos. El Salón se abre al público el jueves y se extiende hasta el 19 de marzo. Estos son algunos de los temas principales que probablemente marcarán el espectáculo.Una tendencia clave en el Salón de Ginebra será el cambio de las minivans a las camionetas SUV pequeñas, que combinan características parecidas a un auto —como interiores de lujo y líneas más elegantes— con características para conducción fuera de carretera, como una mayor altura.Se espera que la camioneta concepto Citroen C-Aircross, del Grupo PSA, reemplace a la actual C3 Picasso. Opel, una compañía de General Motors Co., mostrará su Crossland X, un modelo que resultó ser presagio de las cosas por venir: fue desarrollado con el Grupo PSA, que acordó comprar Opel. Se espera que el acuerdo sea anunciado el lunes.Los cambios recientes en las SUVs representan mejores utilidades para las empresas. "Se puede vender la misma tecnología pero con un margen más alto de ganancia", declaró Tim Urquhart, analista principal de IHS Automotive.Las SUV pequeñas pueden reutilizar muchas de las bases mecánicas de los autos pequeños, con lo que se abaten los costos de fabricación, agregó.Las empresas que tienen fábricas de montaje o producción de piezas en Gran Bretaña —como Ford, la división Opel de General Motor, BMW y Nissan— deberán tomar difíciles decisiones sobre qué hacer con la inversión y la producción en el país, mientras Gran Bretaña se prepara para abandonar la UE.La primera ministra, Theresa May, debe desencadenar el Brexit este mes, iniciando dos años de negociaciones sobre la nueva relación comercial entre Gran Bretaña y la UE.La principal preocupación es si Gran Bretaña dejará de tener acceso al mercado único y libre de aranceles de la UE. La industria automotriz es muy vulnerable, pues depende de la oferta de piezas que atraviesan muchas fronteras antes de que un auto esté completamente ensamblado.Una incertidumbre similar viene de las amenazas de Trump sobre aplicar un impuesto a las importaciones de los autos fabricados en México. Es un cambio potencialmente grande, pero todavía no ha ocurrido y la industria busca más