"El cine es parte integral de mi esencia, sin él mi vida sería sosa"

Pilar Colomé es una cineasta salvadoreña que trabaja en el diseño y desarrollo de la coordinación del Departamento de Postproducción del Centro Universitario Cinematográfico de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2014 ganó el primer lugar en The Americas Film Festival of New York con su corto documental animado "Jocelyn y el coyote", que trata sobre la migración infantil.