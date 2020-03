El cuido de lo digital

Sí, estamos enfrentando una pandemia. Sí, debemos atender las medidas de higiene que decretan las autoridades de salud. Y podríamos agregar una más: cuidemos la información que divulgamos. Ya hemos puesto al común en este espacio la idea de la alfabetización informativa o digital, en donde la urgencia está puesta en aprender a distinguir cuál es aquella información que se vuelve una herramienta que nos permite actuar sobre el mundo. Creo que hoy toca volver a ponerlo en la discusión.

En WhatsApp circulan con facilidad audios, fotos y videos "de lo que ocurre" (sea eso que ocurre un asalto, una boda o el rumor del primer infectado de coronavirus en la ciudad en que vivimos). El asunto es cómo podemos verificar la información: ah, es que me lo mandó mi tía, y mi tía no me engañaría con esto… bueno, sin duda las tías son personas confiables, pero la cuestión es quién se lo mandó a nuestra tía primero. En estas redes, y me atrevo a pensar que en WhatsApp es más frecuente, solo presiono el botón de reenviar y la información va pasando de generación en generación en cinco minutos. ¿Y quién verificó que es cierto lo que ahí se dice?

