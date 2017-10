El factor esencial: La importancia del inglés

En estos tiempos de cambio vertiginoso, las organizaciones: a) escogen cada vez mejor a quienes desean contratar; b) invierten en capacitaciones para reducir las brechas de desempeño que han identificado en su plantel de colaboradores; c) se ocupan por ser más productivas y aminorar sus costos; d) incorporan tecnología de punta para hacer más eficientes sus procesos; e) son más cuidadosas en todas las etapas de sus procesos de producción; f) exigen mayor responsabilidad, iniciativa y calidad a sus trabajadores, quienes perciben que su aporte personal, al favorecer a la organización, también los favorecerá a ellos. Para todo esto, las organizaciones necesitan colaboradores eficientes, no solo obedientes.

Comprender y hacerse comprender en inglés es una competencia que, cada vez más, se exige del candidato que se presenta a procesos de selección. Algunos ingenuos seguirán creyendo que “hablar inglés” significa que es suficiente con saber repetir algunos diálogos de cajón y hacer preguntas genéricas, y que no importa si lo hacen bien o mal gramaticalmente hablando. Se equivocan.

Las empresas, que constantemente buscan el crecimiento de sus ventas, saben que necesitan un personal altamente capacitado para desempeñarse en el mundo de hoy. Con la globalización, las empresas han comprendido que el entorno de ventas ya no está reducido a quienes visitan físicamente su tienda, sino que este entorno puede, muy bien y sin exageraciones, ser el mundo entero.

Probablemente los años que le restan a esta década serán los últimos que las agencias seleccionadoras harán la pregunta “Do you speak English?” cuando entrevisten a los candidatos. Dentro de muy pocos años las preguntas seguramente serán “How well do you speak English?” “How well do you write it?” “Have you taken any standardized Test of English as a Second Language?” Nuestro sistema educativo debe asumir el reto de preparar para la empleabilidad a los ciudadanos de este país.

