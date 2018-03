¡El look ochentero seguirá siendo trendy!

Lee también

Los collares no son el único accesorio al que le puedes sacar el máximo provecho para complementar tu outfit, sobre todo si lo que deseas es recrear un look que evoque a la época más ochentera. ¿Qué tal si apuestas por nuevos accesorios?-Con un par de parches o pines que le agregues a tu prenda básica ¡los resultados serán superacertados!-Para complementar tu look ochentero también puedes hacer uso de gafas redondas, junto a aretes grandes y llamativos en diferentes materiales.-¡No te olvides de los clutches y bolsos en colores y estampados vibrantes para darle mayor intensidad a tu look!Búscalos en las tiendas Mango.