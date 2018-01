El presidente de Guatemala rechaza pagar gastos personales

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo el lunes a periodistas que la compra de licor, lentes de lujo y ropa por parte de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad no deben salir de su salario.



“Yo no ando viendo esos gastos, yo no tengo que pagarlos de mi salario”, dijo Morales, al ser cuestionado por periodistas tras una investigación del periódico Nuestro Diario que desveló la semana pasada gastos del mandatario como unos lentes de la marca Carolina Herrera con un valor de 3.000 dólares o una botella de whisky Macallan de 420 dólares, así como ropa y zapatos deportivos.

