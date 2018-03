Eleven Nail Bar Printer, un lugar para consentirte

Lee también

Si quieres salir de lo común mientras te arreglan las uñas de las manos o de los pies, Eleven Nail Bar Printer abrió sus puertas para ofrecerte un concepto único y novedoso. No es solo un salón donde encontrarás un increíble servicio para tus uñas, sino que también es un lugar donde podrás pasarla superbien con tus amigas.Eleven sí explota el concepto de bar y ofrece el servicio de bebidas como: vino, vodka, cócteles, champán y más, para que puedas pasar un completo momento de relajación.Además, es el primer Nail Bar en el país que cuenta con una novedosa máquina para imprimir cualquier foto o diseño que quieras en tus uñas. “Ya sea paisaje, fotografías, tu mascota… Cualquier decoración la imprimimos en tu uña, que tiene una duración de 15 a 20 días. Es supersencillo, rápido y el proceso dura de cinco a siete minutos”, explica la propietaria, Priscila Quintanilla.Puedes visitar Eleven Nail Bar Printer en calle Padres Aguilar, n.° 23, col. Escalón; en los horarios de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes, sábado de 9 a.m. a 4 p.m. y domingo de 9 a.m. a 2 p.m.