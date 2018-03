Ella brilla en sus 30

Otras alianzas

Roberto Martinod,

director de Mercadeo de Banco Cuscatlán.

Brenda Maeda,

Jefa de Mercadeo Regional Agrisal Hoteles.

Eva Rosales,

jefa de marca de Restaurantes Multiplaza.

Cristina Angulo,

Gerente de Mercadeo de Distribuciones Diversas.

Marcela Sánchez,

gerente de marca de L'Occitane.

Tania Tobar,

directora de Marketing de Vidals.

Bienvenida de lujo

Conducción

Regalos

La pasarela “Dress to Shine” estuvo dedicada al crecimiento y evolución de la primera revista femenina con contenido especializado para las salvadoreñas. Grupo LPG realizó una celebración cargada de regalos, música, información y las últimas tendencias en la industria de la moda. El evento se realizó con el apoyo de los siguientes patrocinadores: Banco Cuscatlán, centro comercial Multiplaza, Universidad Dr. José Matías Delgado, MD y Almacenes Simán.Otras de las marcas que participaron en el aniversario fueron: L'Occitane, Dolce Gusto, Diana, Pepsi, Botran, Yogurt Yes, Hotel Crowne Plaza, Dos Pinos, Vidals Salón & Spa, Publimóvil, Fragola y la marca lifestyle guatemalteca: Saúl E. Méndez.Pepsi.Otro de los patrocinadores fue Pepsi, quien deleitó el paladar de los asistentes con unas malteadas servidas por las bellas edecanes, quienes lucieron outfits vintage.Botran.Un brindis no es lo mismo sin un trago preparado con Botran. La marca complació a los asistentes, quienes se acercaron al stand para degustar un coctel.Dolce Gusto de Nescafé.Durante el evento estuvo disponible un atractivo stand para experimentar el arte moderno del café, gracias a Dolce Gusto.Banco Cuscatlán.Otro de los grandes patrocinadores del evento dio a conocer información financiera a quienes asistieron.MD.Los invitados tuvieron la oportunidad de conocer las últimas tendencias de calzado para la mujer salvadoreña. De igual forma, MD estuvo encargado del calzado de las modelos en las pasarelas de los diseñadores.Grupo Roble.Él fue responsable de compartir información a los asistentes sobre las mejores opciones habitacionales. Todo esto en el stand del evento “Dress to Shine”.Universidad Dr. José Matías Delgado.La UJMD presentó diversos diseños de accesorios, tipografía, ilustración y diseño digital, realizados por los estudiantes de Diseño Gráfico y Diseño del Producto Artesanal.Almacenes Simán.Simán fue uno de los patrocinadores del evento. Además de su participación en la pasarela, contó con un stand en el cual ofreció información sobre las marcas “best seller”, como Vero Moda, Only y Jack and Jones.Boquitas Diana.En el candy bar de Diana los asistentes pudieron degustar las nuevas incorporaciones de la marca, como el nuevo alboroto sabor fresas con crema.“Nos sentimos muy contentos porque nos encanta estar unidos con una marca de tanto prestigio como LPG. El evento para nosotros fue muy especial. La premiación a las mujeres influyentes de los últimos años es de lo que todo El Salvador está hablando, pues es algo innovador y significativo”.“Fue un honor ser anfitriones de la celebración de los 30 años de Ella. Nos identificamos mucho con el equipo de la revista, porque al igual que nosotros, siempre están buscando innovar, crecer y asombrar a sus clientes”.“Como Multiplaza nos sentimos entusiasmados y emocionados de formar parte del 30.º aniversario de Ella y formar parte de la historia que ha escrito hasta este día, generando empatía con muchas generaciones de mujeres y hombres, con artículos de tendencia de moda, salud e interés para la mujer”.“En una fecha tan importante para la revista Ella, MD la marca fashion de calzado en Centroamérica estuvo presente. Los mejores estilos de MD acompañaron las creaciones de nuestros talentosos e innovadores diseñadores como un complemento perfecto”.“Para L'Occitane es un placer haber sido parte de la celebración de revista Ella. Desde que L'Occitane inició sus operaciones en el país, Ella ha sido uno de nuestros principales aliados en medios y de mayor impacto para informar sobre la belleza natural de la mujer. Sin duda seguiremos trabajando en conjunto”.“‘Dress to Shine’ fue un evento único que marcó la innovación que caracteriza arevista Ella”.La celebración del 30.º aniversario de la editorial se realizó bajo la temática “Dress to Shine”, la cual fue expresada en cada aspecto del evento. La noche estuvo cargada de elegancia y brillo, todos los asistentes fueron recibidos de la mejor manera y tuvieron la oportunidad de capturar momentos especiales con amigos.La simpatía y la elocuencia en el transcurso de la pasarle estuvo a cargo de la conducción de María Elisa Parker. La talentosa presentadora fue la responsable de dirigir el evento, presentar las diferentes propuestas que expusieron los diseñadores y realizar la premiación de la noche.Los asistentes al evento recibieron un kit con diferentes elementos de los patrocinadores y cupones de descuentos en marcas seleccionadas. Además de los productos, cada invitado a la pasarela recibió un ejemplar de la nueva publicación de revista Ella, edición del 30.º aniversario.