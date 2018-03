Ellas brillaron junto a Ella

Lee también

El buen estilo nunca pasa de moda. Los asistentes a "Dress to Shine" lucieron las últimas tendencias de moda en la alfombra roja del evento.Deslumbrante. La diseñadora de modas salvadoreña Andrea Ayala lució un elegante vestido largo con unas sandalias tipo botines con tiras; acompañó con un clutch dorado.Derroche de elegancia. Marcela García Prieto y Mimi de García Prieto, lucen a la perfección uno de los colores más aclamados por los asistentes: el negro.Apuesta moderna. Saira Sorto, propietaria de la tienda de moda femenina Closet, lució un elegante jumpsuit en tonalidad burgundy con unos elegantes peeptoes color nude.Sofisticada y moderna. Sofía Ávila luce un vestido línea A de la diseñadora Andrea Ayala, en colaboración de Alessa.Dupla creativa. Kryssia Quintanilla y Julie Patiño, fundadoras de la marca de calzado salvadoreño "Coco Canela", apostaron por un look en colores clásicos como el blanco y el negro a juego con el azul.El color de la temporada. Brenda Lemus de HENCORP, lució un vestido con mangas amplias, y confeccionado en rosa Pale Dogwood, uno de los 10 colores de la temporada Primavera-Verano 2017, según Pantone.Negro clásico. Gracia Rossi, gerente general de Microsoft El Salvador, y su hija Marianella Arévalo Rossi, llegaron enfundadas en negro. El diseño de Rossi contaba con pedrería en uno de sus costados y en el hombro. Mientras que Arévalo optó por un vestido off shoulders que le aportaba frescura a su look.Oro resplandeciente. Las edecanes también lucieron muy ad hoc a la ocasión en vestidos dorados.