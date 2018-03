En el 2017, ¡bienvenido a su nuevo trabajo!

Lee también

Si voluntariamente o por reestructuración hoy empieza a laborar en una nueva empresa, debe ser positivo y ante todo dar lo mejor de sí para realizarse profesionalmente.“La mayoría de personas le da al inicio del año el significado de recomenzar y consideran que dentro de esa dinámica es un excelente momento para iniciar con un nuevo puesto de trabajo, en el cual se han propuesto desarrollar aquellas potencialidades o asumir retos que los llevarán a sentirse realizados y con nuevas energías. Usualmente está vinculado con superación, mejora y, sin duda, un desarrollo financiero y laboral más adecuado y satisfactorio”, explicó Margarita Weil Nuila, psicóloga y terapeuta clínica.La empresa que contrate a su nuevo empleado debe llevar a cabo acciones que le faciliten a este su ingreso y adaptación a la empresa. “Un buen plan de inducción es beneficioso para desarrollar más rápidamente la adaptación del empleado en su nuevo rol. Recuerde que la claridad de funciones hace que una persona sea más efectiva en el desarrollo de sus labores”, afirmó Weil Nuila.Buscar un nuevo trabajo puede ser por despido; es fundamental que sea sincero con su posible empleador y le diga el porqué no tiene empleo.“Cuando en una empresa deciden pedir referencias es siempre importante conocer la forma en que se retiró de la misma. Hay que aclarar que hay despidos que están asociados a empresas con conocido récord de alta rotación en sus empleados; si este es su caso, en la entrevista debe colocar claramente el deseo de incorporarse a una organización estable o hacer un plan de carrera. Muchas veces, el ser sincero es la mejor y más sana forma de volver a estar empleado”, detalló la psicóloga.No se deprima si el 2017 lo recibe sin empleo, Weil Nuila recomienda que debe buscarse trabajo de forma sistemática y adecuada. No se trata de ir dejando a la “garduña” el currículum vitae. Asimismo, Weil Nuila sugiere que al momento de hacer su currículum vitae, si no se está seguro de cuál es la mejor forma para presentarlo, es necesario invertir en los servicios de una persona que conozca sobre esto, para que lo revise y modifique, y lograr una presentación adecuada del mismo.