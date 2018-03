Encuentre empleo después de la universidad

Lee también

- Tenga paciencia. Seguramente habrá escuchado que alguno de sus compañeros ya habrá conseguido un buen empleo. Evite comparar su situación. En lugar de eso, concéntrese en su propio proceso de búsqueda. Cada experiencia profesional es diferente.- Actualícese. Manténgase siempre en constate aprendizaje. Las empresas últimamente se quejan de la falta de talento calificado. Investigue qué cursos o diplomados de su campo laboral se están impartiendo e inscríbase si puede. En todo caso, manténgase informado y consulte con especialistas.- Elabore un buen currículum. En una hoja, resuma sus prácticas profesionales, como pasantías o colaboraciones que haya realizado durante su carrera. El servicio social también ayuda. No olvide que la presentación y ortografía de un currículum son vitales.- Aplica a plazas adecuadas. Talvez no encuentre el empleo que soñó desde un inicio; sin embargo, para ampliar su experiencia, busque plazas para principiantes antes de lanzarse a aplicar a puestos para los que no aún no está calificado debido a su inicial experiencia. Recuerde, todo es cuestión de tiempo.- Amplíe su círculo profesional. Empiece a crear una base de contactos con personas claves que pueden impulsar tu carrera. Incluya maestros, compañeros de trabajo, colegas y conocidos que estén ubicados en puestos estratégicos. Visítelos o escríbales constantemente para hacerles saber que está en búsqueda de empleo.- Investigue. Las redes sociales o los sitios especializados de oferta de empleos se convierten en una magnífica fuente de búsqueda para esa plaza que está buscando. Manténgase activo en estas plataformas digitales.Si bien la experiencia es importante en un nuevo trabajo, los reclutadores también evalúan actitudes, como disposición activa para trabajar, responsabilidad y dedicación. Abone estas cualidades a sus conocimientos. ¡Mucha suerte!