¡Envidia de muchas! Conoce a Gloria Villacorta, la actriz salvadoreña que compartió película con Liam Hemsworth

Gloria Villacorta es una joven apasionada por el arte. Precisamente el ballet y su desempeño en la actuación la hicieron triunfar en El Salvador, pero su sueño de convertirse en actriz profesional la llevó a tierra estadounidense para estudiar en SCAD (Savannah College of Art and Design), una universidad privada con sede en Atlanta.

El camino recorrido en la actuación la ha llevado a participar en proyectos con estrellas como Liam Hemsworth, que le han servido para explotar su potencial y aprender un poco más sobre el mundo del cine. Descubre más detalles en la siguiente entrevista.

¿Cómo descubriste tu pasión por la actuación?

Fue gracias a mis padres y a mi directora de ballet, Alcira Alonso. Ellos vieron el potencial y me aconsejaron darle una oportunidad a la actuación. Decidí seguir su consejo y en el verano del 2014 fui a un curso en Los Ángeles en donde puse en práctica por primera vez la actuación en cámara, y me enamoré del proceso. Ya había salido en un par de anuncios años antes en El Salvador, pero esto era más en serio.



¿Cuáles han sido algunos de los logros alcanzados en tu carrera durante tu estancia en Estados Unidos?

Este año tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles y a Nueva York a presentar el “showcase” de mi universidad (The Savannah College of Art and Design) frente a personas muy importantes en la industria. Había agentes, managers y directores de casting en la audiencia. Un par de los nombres que puedo dar son CBS, HBO y NBC. Esta experiencia fue transformadora porque nunca me imaginé que iba a estar frente a tantas personas importantes demostrándoles mi potencial y mi arte. Lo mejor de todo fue que de esta experiencia conseguí varias entrevistas con varios agentes y tuve un par de ofertas.



¿Un papel que quisieras encarnar? ¿Por qué?

Siempre he dicho que me encantaría utilizar mi arte para contar la historia de una latina en los Estados Unidos persiguiendo el sueño de ser una actriz. Ese sería mi papel de los sueños, contar la historia de muchas que persiguen el mismo sueño que yo. Aunque desde pequeña he estado fascinada con los papeles que se envuelven en el mundo de la fantasía, y mi sueño sería interpretar un papel como el de “Wonder Woman”, si no es rehacer la película de “Wonder Woman”. Se vale soñar, ¿verdad?



¿Cuál ha sido una de las mejores experiencias que has tenido en la actuación?

De las mejores experiencias fue trabajar en la nueva película de Liam Hemsworth titulada “Killerman” (cinta en la que el actor interpreta a un hombre que se encarga de lavar dinero y que luego de un fatal accidente pierde la memoria). Fue un papel bastante pequeño, pero tuve la oportunidad de trabajar directamente con el director y fue un honor.

A continuación, en este video te presentamos una muestra del desempeño en la actuación que posee la joven actriz.