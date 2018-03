Errores que cuestan una oportunidad laboral

Lee también

A pesar de que los candidatos consideran que el fracaso del proceso de aplicación a un empleo está en la parte de la entrevista, lo cierto es que estos frecuentemente afectan sus posibilidades desde el inicio al presentar un currículum difícil de entender e incomprensible.Anita Attridge y Ellis Chase, coaches y entrenadores neoyorquinos, indican que cuando los aplicantes consiguen la entrevista, uno de los errores que más cometen es mostrar falta de entusiasmo al reclutador. Ser "neutral" no es la actitud adecuada. Algunos entrevistados incluso narran historias tristes sobre sí mismos, con el propósito de apelar a las emociones del reclutador. Ellos recomiendan que los aplicantes deben hablar de los éxitos y logros de la empresa en las que han laborado y restar importancia a las debilidades.“El que primero habla de números pierde”, dice Chase. Esta es otra forma de autosabotearse en un proceso de aplicación laboral: hablar del sueldo antes de tiempo. Aunque para la mayoría lo indispensable es hablar del salario antes que nada, lo recomendable es dejarlo al final de la negociación.En general, estos son los 10 errores más recurrentes que comete un aplicante:1. Dar referencias que no hablen bien de él.2. Crear su currículum con un tipo de fuente difícil de leer.3. No decir cosas positivas de sus exjefes.4. Expresar cosas negativas de su propia carrera profesional.5. Hablar demasiado al inicio de la entrevista.6. Quejarse de lo difícil que es encontrar un empleo actualmente.7. Ser demasiado honesto respecto a sus debilidades.8. Ser enfático en cuánto dinero quiere ganar.9. Mostrarse impaciente en el proceso.10. Invertir todo el tiempo respondiendo a anuncios y enviando su CV.