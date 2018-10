"Es intolerable que haya miles de ancianos y ancianas viviendo en la miseria"

Marc Espín es un periodista catalán. Es el autor del libro "Descartados", que muestra la realidad en la que viven algunos adultos mayores de El Salvador. Además, recientemente presentó una exposición fotográfica relacionada con el tema en el Museo de Arte Contemporáneo.

¿Cómo inició su trabajo en El Salvador?

El responsable es mi padre, Emilio Espín Amprimo. Él me mostró el abandono y la pobreza de los ancianos y ancianas, y lo que vi me conmovió y me comprometió a hacer algo desde el periodismo.

