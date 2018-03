¿Es momento de volar?

Lee también

Si estás viviendo el ciclo de querer volar a otro sitio es posible que vivas algunas señales como el constante pensamiento de “me siento en el limbo”, “esto me aburre”, “no soy quien quise llegar a ser”, además de perder la pasión por el trabajo y lo que significa para ti desempeñar ese puesto.Es posible que honestamente no quieras irte a otro empleo, pero sí alcanzar nuevos objetivos, tener un crecimiento concreto para renovar ese gusto por estar en ese trabajo, tampoco te engañes con un nuevo trabajo si realmente sabes que tienes un bajo desempeño.Si ya expusiste tu insatisfacción, propusiste alternativas pero no hay respuesta, entonces es posible que necesites caminar por otra ruta, pero sobre todo no tomes decisiones permanentes a causa de situaciones temporales, por lo que antes de hacer cualquier cosa conversa profundamente, y sinceramente, contigo mismo.