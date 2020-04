Escribir, mi ancla perfecta

Algunos oran, otros meditan, o pintan, bailan o hacen ejercicio. Yo, escribo. Lo hago como si no hubiera mañana. Escribir me conecta con el momento presente y me lleva a poner, sólidamente, los pies en el piso. Y, desde que mi mente recuerda, ha sido un ejercicio que me ha permitido observarme y observar al mundo que me rodea.

Escribiendo me descubro y, en este encierro obligado, escribir es la actividad que realizo con mayor empeño durante el día. Mi reloj biológico se ha desordenado. Estoy durmiendo hasta bien entrada la noche y me doy cuenta de que no estoy descansado bien. Me levanto con el cuerpo adolorido y el cuello tenso. Todas, señales de que hay un hilo de estrés latente y permanente rondando por mi cabeza.

