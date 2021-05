Esposa, un hijo, nuera y dos nietos era el grupo familiar de Hugo en Cojutepeque

Compañera de vida, hijo, nuera y dos nietos menores de edad de Hugo Ernesto Osorio Chávez abandonaron en prisas la casa amarillo mostaza de la colonia San Antonio, en Cojutepeque. Lo hicieron a pocos días de que se descubrió el cementerio clandestino en la otra casa en la que pasaba sus días Osorio Chávez, la de la colonia Las Flores, en Chalchuapa.

Refieren los vecinos que Osorio y su pareja, María de los Ángeles García, atendían su negocio de venta de tortillas por la mañana y por las tardes acostumbraban a dar paseos por la zona.

Este negocio fue lo que García mencionó como principal ingreso familiar en septiembre de 2012, cuando ella fue citada como testigo de descargo en un proceso por falsificación de dinero que se abrió en contra de Osorio. "No sé distinguir dinero falso", dijo ella en esa ocasión.

García explicó a las autoridades que le dio dinero a Osorio para ir a pagar la cuota del préstamo que adquirió para poder mantener el negocio.

Pero ese 23 de agosto de 2011, Osorio fue detenido por dos investigadores en un centro comercial de San Salvador cuando llevaba a una menor de edad hacia el parqueo. La menor, de 15 años, señaló que Osorio le hizo insinuaciones sexuales y que le ofreció formar parte de un grupo de reguetón en Honduras, de donde él dijo que era originario.

Los agentes le encontraron a Osorio $117, de los que tres billetes de a $20 eran falsos. Por lo que, junto con el delito de Trata de personas y por Remuneración por actos sexuales y eróticos, se le abrió este otro proceso por Falsificación, tenencia o alteración de moneda.

Durante las investigaciones, la Fiscalía General de la República encontró dos cuentas bancarias de Osorio. En una tenía un saldo de $25.02 y en la otra había recibido una remesa por $2,000.

Osorio fue absuelto del delito de falsificación porque "fue hasta el día seis de marzo de 2012 que se le practicó experticia en documentos copia a los $117". Es decir, pasaron seis meses "sin que se pudiera determinar la denominación de los billetes y el número de serie".

Entre los vecinos de la San Antonio cuentan cómo, la familia alquiló otras dos viviendas de la zona antes de comprar un terreno y construir ahí, en cuestión de meses, la casa color mostaza en la que cada medio día vendían tortillas. En esta zona no hay servicio de aguas negras. En las viviendas se construyen pozos sépticos. De acuerdo con un comprador, el terreno en donde está la casa de los Osorio tiene un precio que va de $6,000 a $10,000.

Desde el anonimato, una vecina cuenta que la relación de García con Osorio se había vuelto inestable, por lo que ella mantenía a la familia con la venta de tortillas: "Cuando él quería venía, y cuando no, no. Ella tenía que ver como salía con los niños".

La vecina agrega que no se sabe nada de ellos desde que se fueron: "La gente dice que la familia anda huyendo, pero la verdad es que no. ¿Cuántos comentarios no se han visto en las redes? Que busquen a la familia, que tomen represalias con ellos. Ellos tienen miedo. Y yo la entiendo".