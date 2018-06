Estas son las razones por las que las mujeres de más de 30 e inteligentes tienen menos probabilidades de tener pareja

No es novedad ver en nuestra sociedad a muchas mujeres de 30 o más que son exitosas profesionales, no paran por conseguir sus sueños y alcanzar sus metas, pero... aún están solteras. Y como frase sacada del cajón de los clichés del acoso social-familiar: "Tan bonita e inteligente ¡y aún soltera!" Esa oración incómoda que muchas sufrimos y detestamos, como si el resto de virtudes no estuviera a la vista y tuviéramos un letrero bien grande en la frente que diga: "Sigue soltera", como si se tratará de la peor sentencia de muerte del mundo.

Pero, para toda razón hay una explicación. Tres estudios coinciden en una misma conclusión: Los hombres las prefieren menos inteligentes que ellos. Te preguntarás, pero, ¿por qué?, ¡simple! Se sienten intimidados.

Según el estudio elaborado en 2015 por Lora Park, psicóloga social de la Universidad de Buffalo (EUA), así como sus colegas Paul Eastwick y Ariana Young, afirma que los hombres encuentran atractivas a mujeres inteligentes solo si están a cierta distancia psicológica y física, pero al estar cara a cara con una fémina que los sobrepasa en intelecto sienten su masculinidad herida.

"Lo que sucede es que entre más edad y experiencia, las mujeres saben más acerca de todo, se vuelven más exigentes, con estándares más altos, toleran menos cosas y esto puede intimidar al hombre. Entre más inteligente y exitosa es una mujer se vuelve más selectiva, se impresiona con menos facilidad y pide explicaciones porque quiere asegurarse de lo que realmente piensa de él, sobre los asuntos importantes y valores fundamentales", explica Rebecca Fernández Taylor, psicóloga.

Además, entre más éxito, más experiencia y edad tenga una mujer durante su proceso de enamoramiento, sabrá controlar mejor las emociones y los impulsos. Sabrá reconocer el sentimiento y podrá decidir con más facilidad si sigue adelante o mejor pone un alto, menciona la experta.

Para una mujer inteligente lo material no lo es todo y no le impresiona. Tiene sus propios bienes y salario, asegura.

No desesperes, quizá sea un poco más difícil encontrar pareja y no tendrás tantos novios como a tus 20, pero prefieres cantidad o calidad.

Y si deseas analizar el caso desde el punto de vista religioso, cuando estés un poco desanimada, recuerda Proverbios 31:10, "Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas."